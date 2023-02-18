Milos Neskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Neskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Neskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Neskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Neskovic 8 Haziran 2004 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Neskovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Neskovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Milos Neskovic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi 5 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Milos Neskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Neskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Neskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Neskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Neskovic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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