Milos Ninkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Ninkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Ninkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Ninkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Ninkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Ninkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Ninkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Ninkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Ninkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Ninkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Ninkovic 25 Aralık 1984 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Милош Нинковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Ninkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJ Sport Consulting yapmaktadır. Milos Ninkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Ninkovic'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Ninkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milos_ninkovic_official/

Milos Ninkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Ninkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Milos Ninkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Ninkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Čukarički

1 Temmuz 2004 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2013 yılında Évian

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Kiev

4 Temmuz 2013 yılında Kızılyıldız

29 Ağustos 2014 yılında Évian

16 Temmuz 2015 yılında Sydney FC

3 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Milos Ninkovic kimdir

Milos Ninkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Ninkovic şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Milos Ninkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 18 numaralı formasıyla 1 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milos Ninkovic nereli

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