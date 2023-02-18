Milos Opacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Opacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Opacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Opacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Opacic 11 Kasım 2002 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Opacic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Opacic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Opacic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Opacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Opacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Opacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Opacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Milos Opacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Opacic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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