Milos Ostojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Ostojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Ostojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Ostojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Ostojic 3 Ağu 1991 tarihinde Kosovska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Остојић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Ostojic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milos Ostojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Ostojic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Ostojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Ostojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Ostojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Ostojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2007 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2009 yılında Teleoptik

1 Şubat 2012 yılında Partizan

28 Şubat 2017 yılında BATE Borisov

5 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2018 yılında Napredak

6 Ağu 2019 yılında Čukarički

1 Temmuz 2021 yılında Liepaja

10 Şubat 2022 yılında Spartak

Milos Ostojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Ostojic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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