Milos Pajevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Pajevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Pajevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Pajevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Pajevic 21 Aralık 1996 tarihinde Arandjelovac şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Пајевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Pajevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Pajevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Pajevic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Pajevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Pajevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Pajevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Pajevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2012 yılında Sumadija AR

14 Mart 2014 yılında Kragujevac U19

10 Ağu 2014 yılında Sumadija AR

6 Şubat 2019 yılında Metalac

7 Şubat 2020 yılında Sumadija AR

15 Ağu 2020 yılında Borac Cacak

25 Ağu 2021 yılında Takovo Milanova

9 Şubat 2022 yılında Vrsac

Milos Pajevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Pajevic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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