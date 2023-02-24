Milos Pajevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Pajevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Pajevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Pajevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Pajevic 30 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pajević Miloš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Pajevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Pajevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına - tarihinde katılmıştır. Milos Pajevic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Pajevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Pajevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Pajevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Pajevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Pajevic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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