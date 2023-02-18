Milos Pantovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Pantovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Pantovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Pantovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Pantovic 24 Ağu 2002 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Пантовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Pantovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Pantovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Pantovic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Pantovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Pantovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milos Pantovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Pantovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U15

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

14 Ocak 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

9 Temmuz 2020 yılında Vozdovac

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19

7 Temmuz 2021 yılında Vozdovac

Milos Pantovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Pantovic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Milos Pantovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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