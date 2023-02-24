Milos Perovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Perovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Perovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Perovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Perovic 11 Şubat 1994 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Perović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Perovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Perovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Perovic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milos Perovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Perovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Perovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Perovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında B. Banja Luka

14 Şubat 2014 yılında Proleter Teslic

1 Şubat 2015 yılında Mladost Gacko

5 Ağustos 2015 yılında Leotar Trebinje

1 Temmuz 2016 yılında Tekstilac

1 Şubat 2017 yılında Leotar Trebinje

6 Temmuz 2017 yılında Mrkonjic

1 Temmuz 2018 yılında Leotar Trebinje

14 Temmuz 2019 yılında Tekstilac

8 Temmuz 2021 yılında FK Krupa

Milos Perovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Perovic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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