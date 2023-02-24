Milos Perovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Perovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Perovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Perovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Perovic 1 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Милош Перовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Perovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Perovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Perovic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.
Milos Perovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Perovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ağustos 2020 yılında OSK Igalo
17 Ocak 2023 yılında Mladost DG
Milos Perovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Perovic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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