Milos Plavsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Plavsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Plavsic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Plavsic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Plavsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Plavsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Plavsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Plavsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Plavsic 4 Nisan 1990 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Милош Плавшић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Plavsic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Plavsic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Plavsic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Plavsicboyu ve yaşı kaç

Milos Plavsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Plavsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Plavsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Plavsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Beocin

1 Temmuz 2010 yılında Borac Novi Sad

1 Ocak 2011 yılında FK Palic Koming

1 Temmuz 2011 yılında OFK Kikinda

1 Temmuz 2012 yılında Voda Valjevo

1 Ocak 2013 yılında CSK Celarevo

24 Temmuz 2013 yılında Iskra Borcice

11 Mart 2016 yılında Nove Mesto

30 Haziran 2016 yılında Iskra Borcice

13 Ağu 2016 yılında CSK Celarevo

27 Ocak 2017 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2017 yılında Radnik

8 Şubat 2018 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2018 yılında FK TSC

1 Temmuz 2019 yılında Radnik Bijelj.

5 Ekim 2020 yılında Jagodina

20 Ocak 2021 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

15 Eylül 2022 yılında Radnicki Srem

30 Haziran 2023 yılında FK Indjija

Milos Plavsic kimdir

Milos Plavsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Plavsic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Milos Plavsic nereli

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