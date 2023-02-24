Milos Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Popovic 5 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Милош Поповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Popovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zora Spuz futbol takımında oynamaktadır. FK Zora Spuz takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Popovic'nin FK Zora Spuz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında FK Bratstvo

31 Aralık 2015 yılında Zeta Golubovac

1 Ağustos 2016 yılında FK Bratstvo

30 Haziran 2017 yılında Zeta Golubovac

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2021 yılında Zeta Golubovac

11 Şubat 2022 yılında FK Adria

1 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac

11 Şubat 2023 yılında Zora Spuz

Milos Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Popovic şuan FK Zora Spuz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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