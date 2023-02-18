Milos Radivojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Radivojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Radivojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Radivojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Radivojevic 5 Nisan 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Радивојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Radivojevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milos Radivojevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Radivojevic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Radivojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Radivojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Radivojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Radivojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2013 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2014 yılında FK Indjija

9 Ocak 2015 yılında Vozdovac

5 Ağu 2016 yılında Radnicki Nis

30 Ocak 2017 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Kiryat Shmona

2 Ağu 2018 yılında Zira FK

19 Temmuz 2019 yılında Slaven Belupo

11 Eylül 2020 yılında Rad Belgrad

20 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Milos Radivojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Radivojevic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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