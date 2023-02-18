Milos Ristic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Ristic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Ristic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Ristic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Ristic 6 Nisan 1995 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Ристић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Ristic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Ristic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Ristic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Ristic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Ristic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Ristic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Ristic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Mladost

1 Temmuz 2014 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Aralık 2015 yılında Mladost

1 Ocak 2016 yılında Sloga Požega

1 Haziran 2016 yılında Mladost

1 Temmuz 2017 yılında Sloga Požega

30 Haziran 2018 yılında Mladost

14 Ocak 2020 yılında Sloga Požega

7 Temmuz 2022 yılında Sloboda Uzice

Milos Ristic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Ristic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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