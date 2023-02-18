Milos Rnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Rnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Rnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Rnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Rnic 10 Haziran 1993 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Рнић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Rnic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Rnic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Rnic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Rnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Rnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milos Rnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Rnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lokomotiva

20 Nisan 2017 yılında Deren FC

8 Şubat 2019 yılında FK Bezanija

20 Temmuz 2019 yılında Kolubara

14 Ocak 2020 yılında Zlatibor

28 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2021 yılında Borec Veles

28 Ocak 2022 yılında FK Indjija

Milos Rnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Rnic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.