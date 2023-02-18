Milos Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Savic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Savic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Savic 19 Haziran 1997 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Савић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Savic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Savic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Savicboyu ve yaşı kaç

Milos Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Dunav

30 Haziran 2017 yılında Macva U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Dunav

1 Temmuz 2018 yılında Macva

1 Ağu 2020 yılında Macva B

27 Ocak 2022 yılında Macva

Milos Savic kimdir

Milos Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Savic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Macva Sabac

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Milos Savic nereli

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