Milos Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Sekulic 1 Ocak 1996 tarihinde Ruma şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Секулић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Sekulic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSA yapmaktadır. Milos Sekulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Sekulic'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Sekulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Sekulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Sekulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Donji Srem

25 Temmuz 2015 yılında Sloven Ruma

30 Haziran 2016 yılında Donji Srem

7 Mart 2017 yılında Rimavska Sobota

28 Temmuz 2017 yılında Komarno

31 Ocak 2018 yılında Rimavska Sobota

2 Şubat 2018 yılında Duslo Sala

30 Haziran 2018 yılında Rimavska Sobota

8 Şubat 2019 yılında Sloboda Uzice

15 Ağustos 2019 yılında Rimavska Sobota

20 Temmuz 2020 yılında Prespa Birlik

23 Ağustos 2020 yılında Novi Pazar/Mar.

27 Temmuz 2021 yılında Drava Ptuj

10 Ekim 2021 yılında Abano

20 Ocak 2023 yılında SSU Poli

Milos Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Sekulic şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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