Milos Sekulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Sekulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Sekulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Sekulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Sekulovic 9 Mayıs 1996 tarihinde Foča şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Sekulović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Sekulovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Sekulovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Sekulovic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Sekulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Sekulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Sekulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Sekulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Napredak U19

1 Temmuz 2015 yılında FK Rudar Ugljevik

1 Temmuz 2016 yılında Sutjeska Foca

1 Temmuz 2019 yılında Leotar Trebinje

5 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Milos Sekulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Sekulovic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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