Milos Spasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Spasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Spasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Spasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Spasic 29 Temmuz 1997 tarihinde Pirot şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Спасић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Spasic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Milos Spasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Spasic'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Milos Spasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Spasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Spasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Spasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Radnicki Pirot

7 Temmuz 2020 yılında Radnik

23 Ocak 2023 yılında Kisvárda

Milos Spasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Spasic şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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