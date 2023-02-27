Milos Spasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Spasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Spasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Spasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Spasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Spasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Spasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Spasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Spasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Spasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Spasic 29 Ocak 1998 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Спасић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Spasic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Armor Sport Management yapmaktadır. Milos Spasic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milos Spasic'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Spasic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milospasic/

Milos Spasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Spasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Milos Spasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Spasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2012 yılında AKA Austria U15

12 Şubat 2013 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Admira U18

1 Ocak 2016 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2017 yılında Admira Wacker

1 Ağustos 2020 yılında FC Admira II

1 Ocak 2021 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Riteriai

Milos Spasic kimdir

Milos Spasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Spasic şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rennweger SV (2007-)

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Milos Spasic nereli

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