Milos Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Stojanovic 18 Ocak 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Стојановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Stojanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Milos Stojanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Stojanovic'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Stojanovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stojanovicm34/

Milos Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

18 Ocak 2015 yılında Kolubara

30 Nisan 2015 yılında Kızılyıldız

12 Temmuz 2015 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2016 yılında Kızılyıldız

17 Temmuz 2016 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2017 yılında Kızılyıldız

17 Ağustos 2017 yılında Sindjelic Bg

31 Aralık 2017 yılında Kızılyıldız

23 Ocak 2018 yılında Vozdovac

31 Ağustos 2018 yılında FK Bezanija

20 Ağustos 2019 yılında Dobanovci

18 Şubat 2020 yılında Sloboda Tuzla

17 Ağustos 2020 yılında FK Bylis

21 Temmuz 2022 yılında KS Kastrioti

Milos Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Stojanovic şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milos Stojanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Crvena Zvezda (2011-2014)

Sırbistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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