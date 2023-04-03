Milos Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Stojanovic 16 Temmuz 2004 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Stojanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Milos Stojanovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milos Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ağustos 2019 yılında Macva U17
17 Eylül 2021 yılında Radnicki SM U19
Milos Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Stojanovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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