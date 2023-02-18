Milos Tanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Tanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Tanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Tanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Tanovic 19 Mayıs 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Miloš Tanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Tanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Tanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 24 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Milos Tanovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Tanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Tanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Tanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Tanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2014 yılında BASK Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Stari Banovci

12 Ağu 2016 yılında Dobanovci

1 Şubat 2017 yılında Pazova

30 Haziran 2017 yılında Dobanovci

24 Ağu 2018 yılında Rad Belgrad

Milos Tanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Tanovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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