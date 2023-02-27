Milos Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Todorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Todorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Todorovic 18 Ağustos 1995 tarihinde Niederkorn şehrinde doğmuştur. Lüksemburg,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Todorovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Todorovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Nisan 2013 tarihinde katılmıştır. Milos Todorovic'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milos Todorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Todorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Todorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Todorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Jeunesse Esch

Milos Todorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Todorovic şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milos Todorovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeunesse Esch (1999-2013)

Lüksemburg U21 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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