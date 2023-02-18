Milos Toseski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Toseski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Toseski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Toseski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Toseski 24 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Тошески şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Toseski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Milos Toseski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Toseski'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milos Toseski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Toseski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Toseski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Toseski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Zemun

1 Ocak 2020 yılında Rabotnicki

4 Şubat 2021 yılında FK Brodarac

21 Ocak 2022 yılında Atyrau

14 Şubat 2022 yılında Spartak

Milos Toseski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Toseski şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Milos Toseski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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