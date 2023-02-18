Milos Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Vidovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Vidovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Vidovic 3 Ekim 1989 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Видовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Vidovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zeleni Centar Sport yapmaktadır. Milos Vidovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Milos Vidovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Vidovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Vidovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Vidovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Vidovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Šumadija 1903

1 Temmuz 2008 yılında FK Olimpik

17 Ocak 2014 yılında RNK Split

7 Temmuz 2017 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2019 yılında Shakhter K.

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2020 yılında Radnicki 1923

Milos Vidovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Vidovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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