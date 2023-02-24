Milos Vranjanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Vranjanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Vranjanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Vranjanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Vranjanin 11 Haziran 1996 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Врањанин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Vranjanin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Milos Vranjanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Vranjanin'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milos Vranjanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Vranjanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Vranjanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Vranjanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Brodarac U19

1 Ocak 2015 yılında Napredak U19

1 Temmuz 2015 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

17 Ağustos 2016 yılında Radnicki Obrenovac

31 Aralık 2016 yılında Vozdovac

24 Ocak 2017 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2018 yılında Metalac

1 Ocak 2021 yılında Riga

8 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

Milos Vranjanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Vranjanin şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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