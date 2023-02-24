Milos Vucetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Vucetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Vucetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milos Vucetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milos Vucetic 7 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milos Vucetic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına - tarihinde katılmıştır. Milos Vucetic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milos Vucetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milos Vucetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2019 yılında Obilic
30 Haziran 2020 yılında OFK Grbalj U19
27 Ağustos 2020 yılında Obilic
12 Şubat 2021 yılında OFK Grbalj U19
Milos Vucetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milos Vucetic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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