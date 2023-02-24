Milos Zecevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Zecevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Zecevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Zecevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Zecevic 28 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Zecevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALSTA yapmaktadır. Milos Zecevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Zecevic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Zecevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Zecevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Zecevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Zecevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında OFK Grbalj

2 Ağustos 2020 yılında Rudar Pljevlja

17 Ocak 2022 yılında Kolubara

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

Milos Zecevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Zecevic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Milos Zecevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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