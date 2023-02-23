Milos Zukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Zukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Zukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Zukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Zukanovic 8 Şubat 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Зукановић / Miloš Zukanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Zukanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Milos Zukanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Zukanovic'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Zukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Zukanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Zukanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Zukanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2014 yılında NAC Breda

15 Ağustos 2015 yılında RC Lens B

29 Ağustos 2017 yılında Red Star FC

19 Eylül 2018 yılında Entente SSG

2 Ocak 2019 yılında Red Star FC

22 Ocak 2019 yılında Napredak

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2020 yılında Macva

5 Şubat 2021 yılında Radnicki 1923

1 Şubat 2022 yılında ND Gorica

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Metaloglobus

Milos Zukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Zukanovic şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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