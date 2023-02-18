Milosav Sicovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosav Sicovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosav Sicovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosav Sicovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosav Sicovic 12 Kasım 1999 tarihinde Zemun şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Милосав Сићовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosav Sicovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milosav Sicovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milosav Sicovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milosav Sicovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosav Sicovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milosav Sicovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosav Sicovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Internacional

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Vranje

20 Ağu 2019 yılında Sindjelic Bg

27 Ocak 2020 yılında Radnicki Nis

6 Ekim 2020 yılında BASK Belgrad

29 Ocak 2021 yılında Drina Zvornik

13 Ağu 2021 yılında FK Brodarac

17 Eylül 2021 yılında Zlatibor

11 Şubat 2022 yılında FK Brodarac

20 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Milosav Sicovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosav Sicovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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