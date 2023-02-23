Milosz Jozwiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Jozwiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Jozwiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Jozwiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Jozwiak 2 Ağustos 2002 tarihinde Głogów şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Jóźwiak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Jozwiak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 22 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Milosz Jozwiak'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milosz Jozwiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Jozwiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milosz Jozwiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Jozwiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Kasım 2019 yılında Chrobry Glogow

Milosz Jozwiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Jozwiak şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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