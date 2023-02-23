Milosz Kalahur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Kalahur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milosz Kalahur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milosz Kalahur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milosz Kalahur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Kalahur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milosz Kalahur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Kalahur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Kalahur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Kalahur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Kalahur 29 Haziran 1999 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Kałahur şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Kalahur Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Milosz Kalahur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milosz Kalahur'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milosz Kalahur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Kalahur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Milosz Kalahur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Kalahur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lechia U19

18 Nisan 2018 yılında Lechia Gdansk

18 Temmuz 2018 yılında Sandecja

28 Temmuz 2021 yılında Olimpia Elblag

1 Temmuz 2022 yılında Resovia

Milosz Kalahur kimdir

Milosz Kalahur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Kalahur şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Milosz Kalahur nereli

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