Milosz Kozak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Kozak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Kozak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Kozak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Kozak 23 Mayıs 1997 tarihinde Gostyń şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Kozak şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Kozak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Milosz Kozak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milosz Kozak'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milosz Kozak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Kozak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milosz Kozak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Kozak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Lech Poznan II

11 Şubat 2014 yılında Legia II

17 Temmuz 2014 yılında Z. Sosnowiec

31 Aralık 2014 yılında Legia II

1 Şubat 2016 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2017 yılında Legia II

5 Temmuz 2017 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2018 yılında Legia II

27 Temmuz 2018 yılında Podbeskidzie

27 Ağustos 2019 yılında Chrobry Glogow

31 Temmuz 2020 yılında Podbeskidzie

9 Ağustos 2020 yılında Radomiak

18 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2022 yılında Spartak Trnava

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Gornik Leczna

Milosz Kozak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Kozak şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milosz Kozak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kania Gostyń, Lech Poznań

Polonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.