Milosz Matysik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Matysik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milosz Matysik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milosz Matysik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milosz Matysik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Matysik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milosz Matysik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Matysik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Matysik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Matysik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Matysik 26 Nisan 2004 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Matysik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Matysik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UFMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Milosz Matysik'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milosz Matysik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Matysik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Milosz Matysik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Matysik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Jagiellonia U19

1 Temmuz 2020 yılında Jagiellonia II

1 Ocak 2021 yılında Jagiellonia

Milosz Matysik kimdir

Milosz Matysik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Matysik şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Milosz Matysik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Milosz Matysik nereli

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