Milosz Pawlusinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Pawlusinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Pawlusinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Pawlusinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Pawlusinski 18 Ocak 2004 tarihinde Wodzisław Śląski şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Pawlusiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Pawlusinski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Milosz Pawlusinski'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Milosz Pawlusinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Pawlusinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milosz Pawlusinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Pawlusinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında GKS Tychy II

15 Şubat 2021 yılında GKS Tychy

Milosz Pawlusinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Pawlusinski şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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