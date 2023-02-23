Milosz Piekutowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Piekutowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Piekutowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Piekutowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Piekutowski 8 Mayıs 2006 tarihinde Wysokie Mazowieckie şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Piekutowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Piekutowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Milosz Piekutowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milosz Piekutowski'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milosz Piekutowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Piekutowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milosz Piekutowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Piekutowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia

Milosz Piekutowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Piekutowski şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Milosz Piekutowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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