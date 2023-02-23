Milosz Szczepanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Szczepanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milosz Szczepanski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milosz Szczepanski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milosz Szczepanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Szczepanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milosz Szczepanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Szczepanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Szczepanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Szczepanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Szczepanski 22 Mart 1998 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Szczepański şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Szczepanski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Milosz Szczepanski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milosz Szczepanski'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milosz Szczepanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Szczepanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Milosz Szczepanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Szczepanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Legia U19

1 Temmuz 2016 yılında Legia II

6 Temmuz 2017 yılında Legia Varşova

26 Ocak 2018 yılında Rakow

1 Temmuz 2021 yılında Lechia Gdansk

20 Ocak 2022 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2023 yılında Lechia Gdansk

Milosz Szczepanski kimdir

Milosz Szczepanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Szczepanski şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dunajec Nowy Sącz (2010-2013), Legia Warszawa (2013-2017)

Milosz Szczepanski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milosz Szczepanski nereli

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