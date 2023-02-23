Milosz Trojak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Trojak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milosz Trojak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milosz Trojak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milosz Trojak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Trojak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milosz Trojak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Trojak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Trojak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Trojak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Trojak 5 Mayıs 1994 tarihinde Wałbrzych şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Trojak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Trojak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Milosz Trojak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milosz Trojak'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Milosz Trojak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Trojak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Milosz Trojak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Trojak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ruch U19

1 Temmuz 2013 yılında Ruch Chorzow II

27 Şubat 2015 yılında Ruch Chorzow

10 Temmuz 2018 yılında Stomil

16 Ocak 2019 yılında Odra Opole

1 Temmuz 2022 yılında Korona Kielce

Milosz Trojak kimdir

Milosz Trojak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Trojak şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Górnik Wałbrzych, Ruch Chorzów

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Milosz Trojak nereli

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