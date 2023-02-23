Milosz Zurawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Zurawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milosz Zurawski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milosz Zurawski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milosz Zurawski 17 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Miłosz Żurawski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milosz Zurawski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 20 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Milosz Zurawski'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milosz Zurawski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milosz Zurawski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milosz Zurawski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milosz Zurawski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2022 yılında Radomiak

Milosz Zurawski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milosz Zurawski şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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