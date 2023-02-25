Miloud Rebiai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miloud Rebiai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miloud Rebiai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miloud Rebiai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miloud Rebiai 12 Aralık 1993 tarihinde Tlemcen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miloud Rebiai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miloud Rebiai, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Miloud Rebiai'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miloud Rebiai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miloud Rebiai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Miloud Rebiai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miloud Rebiai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında WA Tlemcen

1 Temmuz 2015 yılında ES Sétif

11 Temmuz 2019 yılında MC Alger

4 Ağustos 2022 yılında CR Belouizdad

5 Ağustos 2022 yılında CR Belouizdad

Miloud Rebiai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miloud Rebiai şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.