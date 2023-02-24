Milovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milovan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milovan İlic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Milovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milovan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milovan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milovan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milovan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milovan İlic 3 Aralık 1997 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Milovan Ilić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milovan İlic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milovan İlic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milovan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milovan İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Milovan İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milovan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OSK Igalo

30 Temmuz 2018 yılında Sloboda Uzice

5 Şubat 2019 yılında Radnicki Pirot

1 Temmuz 2019 yılında Prokuplje

10 Şubat 2020 yılında OFK Petrovac

5 Şubat 2021 yılında OSK Igalo

11 Şubat 2023 yılında Radnicki Srem

Milovan İlic kimdir

Milovan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milovan İlic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milovan İlic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Andrej Pupovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Pupovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrej Pupovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Pupovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Puletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Puletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Puletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Puletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Kulifay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kulifay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Kulifay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kulifay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!