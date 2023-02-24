Milovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milovan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milovan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milovan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milovan İlic 3 Aralık 1997 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Milovan Ilić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milovan İlic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milovan İlic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milovan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milovan İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milovan İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milovan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OSK Igalo

30 Temmuz 2018 yılında Sloboda Uzice

5 Şubat 2019 yılında Radnicki Pirot

1 Temmuz 2019 yılında Prokuplje

10 Şubat 2020 yılında OFK Petrovac

5 Şubat 2021 yılında OSK Igalo

11 Şubat 2023 yılında Radnicki Srem

Milovan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milovan İlic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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