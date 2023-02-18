Milovan Petric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milovan Petric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milovan Petric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milovan Petric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milovan Petric 18 Mayıs 1994 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милован Петрић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milovan Petric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milovan Petric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milovan Petric'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milovan Petric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milovan Petric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milovan Petric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milovan Petric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında Vojvodina

12 Şubat 2013 yılında RFK Novi Sad

30 Haziran 2013 yılında Vojvodina

16 Ağu 2013 yılında Metalac

1 Eylül 2014 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2015 yılında Proleter

13 Ağu 2016 yılında Kolubara

1 Temmuz 2017 yılında Akad. Pandev

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2018 yılında Vrsac

17 Ocak 2019 yılında Becej

24 Temmuz 2019 yılında Kabel Novi Sad

7 Ağu 2021 yılında Backa

1 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Milovan Petric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milovan Petric şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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