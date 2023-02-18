Milovan Petrovikj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milovan Petrovikj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milovan Petrovikj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milovan Petrovikj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milovan Petrovikj 23 Ocak 1990 tarihinde Kavadarci şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Милован Пeтpoвиќ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milovan Petrovikj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Milovan Petrovikj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milovan Petrovikj'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milovan Petrovikj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milovan Petrovikj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milovan Petrovikj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milovan Petrovikj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pobeda Prilep

1 Mayıs 2010 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2010 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek

4 Eylül 2017 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2018 yılında NK Osijek

5 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

5 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Rabotnicki

28 Temmuz 2019 yılında Sutjeska Niksic

26 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ağu 2020 yılında Vardar

30 Ocak 2021 yılında FK Sabail

1 Eylül 2021 yılında Radnik

1 Ocak 2022 yılında Zlatibor

Milovan Petrovikj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milovan Petrovikj şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.