Milson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milson 12 Ekim 1999 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Angola,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Felício Mendes João Milson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Star Sports Management yapmaktadır. Milson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MKE Ankaragücü futbol takımında oynamaktadır. MKE Ankaragücü takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milson'nin MKE Ankaragücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Leixões U19

1 Temmuz 2018 yılında Marítimo B

15 Eylül 2020 yılında Marítimo

22 Ağu 2021 yılında Marítimo B

12 Şubat 2022 yılında Nizhny Novgorod

3 Şubat 2023 yılında Ankaragücü

30 Haziran 2023 yılında Pari NN

Milson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milson şuan MKE Ankaragücü takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Sambilia (2017)

Angola takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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