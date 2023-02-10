Milton Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Alvarez 26 Ocak 1989 tarihinde Munro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Milton David Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Alvarez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milton Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milton Alvarez'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Milton Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Milton Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milton Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Colegiales

1 Ocak 2011 yılında Huracan TA

1 Temmuz 2013 yılında Italiano

1 Ocak 2015 yılında Colegiales

4 Ocak 2016 yılında CD Morón

18 Temmuz 2018 yılında Independiente

4 Ocak 2023 yılında Quilmes

Milton Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Alvarez şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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