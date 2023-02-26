Milton Bolanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Bolanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Bolanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Bolanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Bolanos 9 Şubat 1992 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Milton Javier Bolaños Párraga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Bolanos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milton Bolanos'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milton Bolanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milton Bolanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milton Bolanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Bolanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2009 yılında Deportivo Colón

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2010 yılında Atacames SC

26 Nisan 2011 yılında Rocafuerte SC

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2012 yılında Rocafuerte SC

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2013 yılında Rocafuerte SC

6 Mayıs 2014 yılında CS Patria

1 Temmuz 2014 yılında Esm. Petrolero

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

21 Nisan 2015 yılında Esm. Petrolero

29 Şubat 2016 yılında Deportivo Quito

1 Kasım 2016 yılında Colón FC

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

23 Nisan 2017 yılında Esm. Petrolero

16 Mayıs 2017 yılında Juventus

27 Mart 2018 yılında CD Clan Juvenil

7 Ocak 2019 yılında Atl. Porteño

12 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

5 Temmuz 2021 yılında Atl. Porteño

17 Ocak 2022 yılında Chacaritas FC

12 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Milton Bolanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Bolanos şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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