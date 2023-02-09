Milton Casco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Casco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milton Casco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milton Casco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milton Casco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Casco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milton Casco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Casco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Casco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Casco 11 Nisan 1988 tarihinde María Grande şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Milton Óscar Casco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Casco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Monte Areo Sports yapmaktadır. Milton Casco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 10 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Milton Casco'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Milton Casco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milton._casco/

Milton Cascoboyu ve yaşı kaç

Milton Casco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Milton Casco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Milton Casco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Casco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2009 yılında Gimnasia

7 Temmuz 2012 yılında Newell's

10 Eylül 2015 yılında River Plate

Milton Casco kimdir

Milton Casco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Casco şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético María Grande

Milton Casco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 14 numaralı formasıyla 7 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milton Casco nereli

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