Milton Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Gimenez 12 Ağu 1996 tarihinde Grand Bourg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Gimenez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Milton Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milton Gimenez'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Milton Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milton Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milton Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Atlanta

1 Ocak 2017 yılında Ferrocarril Midland

1 Haziran 2017 yılında Atlanta

1 Temmuz 2019 yılında Comunicaciones

30 Haziran 2020 yılında Atlanta

15 Şubat 2021 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Atlanta

10 Ocak 2022 yılında Necaxa

9 Şubat 2023 yılında Banfield

31 Aralık 2023 yılında Necaxa

Milton Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Gimenez şuan CA Banfield takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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