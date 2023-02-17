Milton Leyendeker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Leyendeker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Leyendeker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Leyendeker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Leyendeker 8 Mart 1998 tarihinde Maciel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Milton Ramón Leyendeker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Leyendeker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Francisco Culasso yapmaktadır. Milton Leyendeker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milton Leyendeker'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Milton Leyendeker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milton Leyendeker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milton Leyendeker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Leyendeker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Newell's II

1 Ocak 2022 yılında Agropecuario

31 Aralık 2022 yılında Newell's II

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Milton Leyendeker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Leyendeker şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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