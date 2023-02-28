Milton Maciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Maciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Maciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Maciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Maciel 13 Eylül 1999 tarihinde Carapeguá şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Milton Marcelo Maciel Brítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Maciel Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milton Maciel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milton Maciel'nin Guaireña FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milton Maciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milton Maciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milton Maciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Maciel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Guaraní

1 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

30 Haziran 2023 yılında Guaraní

Milton Maciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Maciel şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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